Моби выпустил альбом Everything Was Beautiful and Nothing Hurt

У Моби вышел пятнадцатый студийный альбом Моби Everything Was Beautiful and Nothing Hurt.

В него вошли ранее выпущенные синглы Mere Anarchy, Like a Motherless Child и This Wild Darkness. По словам музыканта, новый альбом посвящен исследованию духовности, индивидуальности и уязвимости человека. При записи музыкант старался вернуться к корням — соулу, трип-хопу и госпелу, а также вдохновлялся Грейс Джонс, Джеймсом Брауном и Talking Heads.