«Мумий Тролль» выпустили новый альбом

Он также отметил, что при записи альбома музыканты не делали демозаписей и фиксировали треки сразу на чистовик. Новые композиции собирали из набросков, сделанных им в ходе путешествий, и четверостиший, напетых на диктофон, в которые потом каждый из участников вносил свои правки.

В августе прошлого года «Мумий Тролль» представили клип на одну из песен с нового альбома. За организацию съемок отвечала команда Little Big.