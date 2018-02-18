«Мумий Тролль» выпустили новый альбом
Группа «Мумий Тролль» выпустила новый альбом «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД». Для команды – это уже 12-я пластинка.
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Фото: Michael Muller
«При записи пластинки не было желания попасть «в тренд» или «в звук». Сегодняшняя популярная музыка звучит не так. Этот альбом - про Мумий Тролль, про то, какие сейчас мы. А его название - курс движения группы. Конечно же, мне кажется, что это на данный момент будет моим любимым альбомом группы Мумий Тролль», – прокомментировал новую пластинку фронтмен группы Илья Лагутенко.
Он также отметил, что при записи альбома музыканты не делали демозаписей и фиксировали треки сразу на чистовик. Новые композиции собирали из набросков, сделанных им в ходе путешествий, и четверостиший, напетых на диктофон, в которые потом каждый из участников вносил свои правки.
В августе прошлого года «Мумий Тролль» представили клип на одну из песен с нового альбома. За организацию съемок отвечала команда Little Big.
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