На фестивале Stereoleto выступят HMLTD, «Пошлая Молли» и Гречка

  • Певица Гречка

  • Группа HMLTD

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto, который пройдет в Петербурге 10–11 июня 2018 года, обновил список участников.  

На территории дизайн-центра Artplay на Охте выступят британцы HMLTD, «Пошлая Молли» и группа «Кирпичи» совместно с духовой секцией группы «Ленинград». Помимо этого обещают выступление «Наади», петербургской группы «Электрофорез», «Дайте танк (!)», и 17-летней певицы Гречки, которая стала главной инди-сенсацией года.  

В декабре объявил хедлайнера фестиваля — им стала британская группа Franz Ferdinand. 

Билеты на Stereoleto уже можно приобрести на сайте билетного партнера фестиваля.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: Ася Алисултанова
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также