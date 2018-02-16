На фестивале Stereoleto выступят HMLTD, «Пошлая Молли» и Гречка

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto, который пройдет в Петербурге 10–11 июня 2018 года, обновил список участников.

На территории дизайн-центра Artplay на Охте выступят британцы HMLTD, «Пошлая Молли» и группа «Кирпичи» совместно с духовой секцией группы «Ленинград». Помимо этого обещают выступление «Наади», петербургской группы «Электрофорез», «Дайте танк (!)», и 17-летней певицы Гречки, которая стала главной инди-сенсацией года.

В декабре объявил хедлайнера фестиваля — им стала британская группа Franz Ferdinand.

Билеты на Stereoleto уже можно приобрести на сайте билетного партнера фестиваля.