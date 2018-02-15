Пользователи Facebook назвали песни, которые напоминают им о Петербурге
Петербуржец и журналист Андрей Горянов опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором спросил, какая песня у пользователей больше всего ассоциируется с Петербургом.
В комментариях пользователи назвали песни «Сплина», ДДТ, Игоря Корнелюка, «Ленинграда», ленинградскую симфонию Шостаковича и многие другие.
Ранее «Яндекс.Музыка» назвала самые популярные треки и альбомы 2017 года в России и Петербурге.
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