Пользователи Facebook назвали песни, которые напоминают им о Петербурге

Петербуржец и журналист Андрей Горянов опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором спросил, какая песня у пользователей больше всего ассоциируется с Петербургом.

 

 

В комментариях пользователи назвали песни «Сплина», ДДТ, Игоря Корнелюка, «Ленинграда», ленинградскую симфонию Шостаковича и многие другие. 

 

 

Ранее «Яндекс.Музыка» назвала самые популярные треки и альбомы 2017 года в России и Петербурге.


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