Алексей Серебряков, Юлия Ауг и Полина Ауг снялись в ностальгическом клипе Басты

Рэпер Баста выпустил клип на трек «Мои разбитые мечты» с альбома «Баста 5. Часть 2». В клипе рэпер исполняет роль «Богдара Тихомира».

Сюжет ностальгического ролика разделен на две части - прошлое и настоящее. В клипе снялись актеры Алексей Серебряков, Юлия Ауг, Полина Ауг и «Мисс Россия-2015» София Никитчук.

Альбом «Баста 5», состоящий из двух частей, вышел в 2016 году.