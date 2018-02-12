Фоторепортаж: первый за 14 лет концерт Kraftwerk в Петербурге

В воскресенье, 11 февраля с уникальным 3D шоу в Петербург приехали легендарные Kraftwerk. Электронщики из Дюссельдорфа, оказавшие огромное влияние на развитие этого направления музыки, последний раз играли в городе 14 лет назад. На входе зрителям раздали 3D-очки, с помощью которых можно было наблюдать визуальные эффекты.