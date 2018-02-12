Фоторепортаж: первый за 14 лет концерт Kraftwerk в Петербурге
В воскресенье, 11 февраля с уникальным 3D шоу в Петербург приехали легендарные Kraftwerk. Электронщики из Дюссельдорфа, оказавшие огромное влияние на развитие этого направления музыки, последний раз играли в городе 14 лет назад. На входе зрителям раздали 3D-очки, с помощью которых можно было наблюдать визуальные эффекты.
Фото: @michael_linnas, @parhasard_, @koopets, @olgaobraztsova87, @a_guy_called_ivan, @thederpybunnie, @michael_linnas, @aqua.aupa, @feuerplatz, @pethead_eugane
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