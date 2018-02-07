Фестиваль Flow 2018 опубликовал расписание по дням и открыл продажу всех категорий билетов

Фестиваль музыки и визуальных искусств Flow, который пройдет с 10 по 12 августа в Хельсинки, подготовил расписание выступлений по дням, а также открыл продажу всех категорий билетов: на 1, 2 и 3 дня. Расписание Flow 2018 уже доступно на сайте: flowfestival.com/en/artists

Стоимость билетов у официальных операторов фестиваля:

3 дня: 11 450 рублей

2 дня: 8 950 рублей

1 день: 5 950 рублей

Билеты можно приобрести здесь.

Flow пройдет с 10 по 12 августа в Хельсинки, на территории неактивной теплоэлектростанции в пешей доступности от центра города. Среди подтвержденных артистов Arctic Monkeys, Lykke Li, Fever Ray, Fleet Foxes, Kevin Morby, Shame, Lake Jons, Kynnet, Kakkahätä-77, Anna Puu, Lxandra и IBE, а также «крёстная мама панк-рока» Патти Смит, Kendrick Lamar, St. Vincent, Grizzly Bear, Bonobo, Mura Masa, Alma, Sigrid, Brockhampton, Helena Hauff, Moodymann, Kube x Eevil Stöö, Vesta, 3TM in 3D и Onni Boi.