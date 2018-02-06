UPD: В Петербурге прошел баттл Гуфа и Птахи, который судил Баста
В Петербурге на площадке Versus прошел поединок между рэперами Гуфом и Птахой, судьей которого стал Баста.
На баттл пришел и рэпер Гнойный, который пытался вести онлайн-трансляцию в свой Twitter. Он старался делать это пока не смотрит ведущий Versus Ресторатор (трансляцию с баттла вести нельзя). Однако позже Гнойный написал, что ему пришлось уйти - видимо Ресторатор все увидел.
Известно, что первый раунд по жребию начал Гуф. UPD: Гуф победил Птаху со счетом 3:0.
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