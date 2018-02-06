Вышло совместное видео Славы КПСС (Гнойного) и петербургской певицы Марии Дризик

Рэпер Гнойный стал известен на всю страну после победы над Оксимироном на Версусе. После этого о нем заговорили все: петербуржец даже стал членом жюри шоу талантов на СТС вместе с Филиппом Киркоровым, поучаствовал в дискуссии вместе с Игорем Волгиным на канале «Культура» и дал интервью Юрию Дудю. Квартира, в которой проходили съемки интервью, находится на Васильевском острове и сдается в аренду.

Мария Дризик — петербургская певица и пианистка, учится в консерватории и с детства сочиняет музыку. Услышать ее аккомпанемент можно на концертах поэтессы Марины Кацубы, а медленные баллады «только не про любовь» — на выступлениях собственного коллектива Black Fate. Помимо этого она увлеченно занимается музыкой с детьми из неблагополучных семей в секции «Ленинградец» на Васильевском острове.