Вышло совместное видео Славы КПСС (Гнойного) и петербургской певицы Марии Дризик
У Славы КПСС (он же Гнойный, он же Вячеслав Машнов) и петербургской пианистки, композитора и певицы Марии Дризик вышел совместный клип «Грустные танцы». По сюжету ролика, растерянная девушка в исполнении Дризик оказывается на вечеринке, которая больше похожа на оргию.
Внимание! В Видео присутствуют сцены секса и ненормативная лексика.
Рэпер Гнойный стал известен на всю страну после победы над Оксимироном на Версусе. После этого о нем заговорили все: петербуржец даже стал членом жюри шоу талантов на СТС вместе с Филиппом Киркоровым, поучаствовал в дискуссии вместе с Игорем Волгиным на канале «Культура» и дал интервью Юрию Дудю. Квартира, в которой проходили съемки интервью, находится на Васильевском острове и сдается в аренду.
Мария Дризик — петербургская певица и пианистка, учится в консерватории и с детства сочиняет музыку. Услышать ее аккомпанемент можно на концертах поэтессы Марины Кацубы, а медленные баллады «только не про любовь» — на выступлениях собственного коллектива Black Fate. Помимо этого она увлеченно занимается музыкой с детьми из неблагополучных семей в секции «Ленинградец» на Васильевском острове.
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.