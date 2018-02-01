В Петербурге покажут последний концерт «Гражданской обороны»

19 февраля в Петербурге покажут фильм-концерт «Сияние обрушится вниз», посвященный группе «Гражданская оборона». Фильм приурочен к десятилетию со дня смерти Егора Летова (19 февраля 2008 года).

В трех кинотеатрах города покажут концерт группы в Екатеринбурге 9 февраля 2008 года, который удалось снять случайно и перемонтировать в полноценную ленту. показан последний концерт «Гражданской обороны», который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. В конце 2017 года авторы ленты смонтировали кадры с этого выступления в полноценный фильм-концерт.

Подробнее о расписании сеансов можно узнать на официальном сайте фильма.