Monatik выпустил новый клип в духе «лихих 90-х»

Певец, танцор и композитор Monatik выпустил новый клип «То, от чего без ума», в котором решил вернуться в 90-е годы: в видео выстроена музыкальная эстетика конца девяностых-начала нулевых, а также присутствуют отсылки к культовых сценам из культовых боевиков: например, сцена противостояния разворачивается в магазине «Кунг-Лунг». Так назывался музыкальный альбом Джеки Чана и так звали его друзья.

Режиссером клипа уже стала Таня Муиньо. «Клип и песня дань музыке и эстетике, на которой мы росли и формировали свой вкус. Я счастлив, что нам удалось воссоздать атмосферу музыкальных шедевров N.E.R.D, Disiz La Peste, James Brown, добавить современного звучания и привнести в неё что-то своё», — комментирует свое видео певец.