Песня о Путине и Бруно Марс стали лауреатами премии Grammy
В Нью-Йорке завершилась 60-я церемония вручения музыкальной премии Grammy, которая присуждается Американской академией звукозаписи (посмотреть на наряды с церемонии можно здесь). Триумфатором церемонии стал Бруно Марс - его альбом 24K Magic победил в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, он получил еще три «Грэмми» в R&B-номинациях («Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»). Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.
Кроме того, в номинации «лучшая аранжировка» статуэтку получил американский композитор Рэнди Ньюман за песню «Путин».
Полный список победителей Grammy 2018:
Запись года — 24K Magic, Бруно Марс
Песня года — That’s What I Like, Бруно Марс
Лучший новый артист — Алессия Кара
Альбом года — 24k Magic, Бруно Марс
Лучшее музыкальное видео — Humble, Кендрик Ламар
Лучшее вокальное поп-исполнение — Эд Ширан, Shape of You
Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой — Portugal. The Man, Feel It Still
Лучший вокальный поп-альбом — Эд Ширан, Divide
Лучшее рок-выступление — Леонард Коэн, You Want It Darker
Лучшая рок-композиция — Run, Foo Fighters
Лучший рок-альбом — A Deeper Understanding, The War On Drugs
Лучший альтернативный альбом — Sleep Well Beast, The National
Лучшее традиционное R&B-выступление — Childish Gambino (Дональд Гловер), Redbone
Лучшая R&B-композиция — That’s What I Like, Бруно Марс
Лучший урбан-альбом — Starboy, The Weeknd
Лучший R&B-альбом — 24k Magic, Бруно Марс
Лучший танцевальный/электронный альбом — 3-D the Catalogue, Kraftwerk
Лучшее рэп-выступление — Кендрик Ламар и Рианна, Loyalty
Лучшая рэп-композиция — Humble, Кендрик Ламар
Лучший рэп-альбом — Damn, Кендрик Ламар
Лучший кантри-альбом — Man in the Woods, Крис Стэплтон
Лучший фолк-альбом — Mental Illness, Aimee Mann
Лучший традиционный блюз-альбом — Blue & Lonesome, The Rolling Stones
Лучшая танцевальная запись — Tonite, LCD Soundsystem
Лучший латиноамериканский альбом — El Dorado, Шакира
Лучший саундтрек — Ла-Ла Ленд
Лучшая аранжировка — Рэнди Ньюман, “Putin”
Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение — Даниил Трифонов
Продюсер года — Грег Кёрстин
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