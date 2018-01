Песня о Путине и Бруно Марс стали лауреатами премии Grammy

Полный список победителей Grammy 2018:

Запись года — 24K Magic, Бруно Марс

Песня года — That’s What I Like, Бруно Марс

Лучший новый артист — Алессия Кара

Альбом года — 24k Magic, Бруно Марс

Лучшее музыкальное видео — Humble, Кендрик Ламар

Лучшее вокальное поп-исполнение — Эд Ширан, Shape of You

Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой — Portugal. The Man, Feel It Still

Лучший вокальный поп-альбом — Эд Ширан, Divide

Лучшее рок-выступление — Леонард Коэн, You Want It Darker

Лучшая рок-композиция — Run, Foo Fighters

Лучший рок-альбом — A Deeper Understanding, The War On Drugs

Лучший альтернативный альбом — Sleep Well Beast, The National

Лучшее традиционное R&B-выступление — Childish Gambino (Дональд Гловер), Redbone

Лучшая R&B-композиция — That’s What I Like, Бруно Марс

Лучший урбан-альбом — Starboy, The Weeknd

Лучший R&B-альбом — 24k Magic, Бруно Марс

Лучший танцевальный/электронный альбом — 3-D the Catalogue, Kraftwerk

Лучшее рэп-выступление — Кендрик Ламар и Рианна, Loyalty

Лучшая рэп-композиция — Humble, Кендрик Ламар

Лучший рэп-альбом — Damn, Кендрик Ламар

Лучший кантри-альбом — Man in the Woods, Крис Стэплтон

Лучший фолк-альбом — Mental Illness, Aimee Mann

Лучший традиционный блюз-альбом — Blue & Lonesome, The Rolling Stones

Лучшая танцевальная запись — Tonite, LCD Soundsystem

Лучший латиноамериканский альбом — El Dorado, Шакира

Лучший саундтрек — Ла-Ла Ленд

Лучшая аранжировка — Рэнди Ньюман, “Putin”

Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение — Даниил Трифонов

Продюсер года — Грег Кёрстин