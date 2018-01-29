Песня о Путине и Бруно Марс стали лауреатами премии Grammy

В Нью-Йорке завершилась 60-я церемония вручения музыкальной премии Grammy, которая присуждается Американской академией звукозаписи (посмотреть на наряды с церемонии можно здесь). Триумфатором церемонии стал Бруно Марс - его альбом 24K Magic победил в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, он получил еще три «Грэмми» в R&B-номинациях («Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»). Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.

Кроме того, в номинации «лучшая аранжировка» статуэтку получил американский композитор Рэнди Ньюман за песню «Путин».