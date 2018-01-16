The Hatters выпустили новый клип Forever Young Forever Drunk

Молодая петербургская фолк-группа The Hatters выпустила новый клип на песню Forever Young Forever Drunk с одноименного альбома. В видео знаковые для российской культуры явления и предметы (военный хор, цистерна с квасом, балалайка и другие) сняты на фоне типично американских пейзажей. Без иронии не обошлось: звезды на Голливудской аллее славы превратились в объявления о предоставлении интим-услуг с именами селебрити и номерами телефонов.