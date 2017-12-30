Видео. Игорь Николаев пародирует «Розовое вино» на шоу «Вечерний Ургант»

Певец, композитор и человек-мем снялся в видеоклипе, который показали на шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря. Николаев, Ургант и сценарист программы Александр Гудков пародируют клип Элджея и Федука «Розовое вино». Один из исполнителей оригинального трека, Федук, также присутствует в кадре

В новой версии песня называется «Розово-малиновое вино». Действие же клипа происходит бане в предновогоднюю ночь.