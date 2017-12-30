Видео. Игорь Николаев пародирует «Розовое вино» на шоу «Вечерний Ургант»
Певец, композитор и человек-мем снялся в видеоклипе, который показали на шоу «Вечерний Ургант» 29 декабря. Николаев, Ургант и сценарист программы Александр Гудков пародируют клип Элджея и Федука «Розовое вино». Один из исполнителей оригинального трека, Федук, также присутствует в кадре
В новой версии песня называется «Розово-малиновое вино». Действие же клипа происходит бане в предновогоднюю ночь.
Напомним, что песня «Розовое вино» заняла десятое место в топе самых прослушиваемых россиянами в уходящем году песен по версии сервиса «Яндекс. Музыка». На нашем сайте эту композицию, а также другие хиты 2017-го, от Светланы Лободы до «Грибов», проанализировали классические музыканты: композитор Владимир Раннев, дирижер Алексей Ньяга и председатель петербургского фонда Шостаковича Дмитрий Соллертинский.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.