10 песен в настроении Петербурга по версии Амбарцума Кабаняна, звезды Мастерской Фоменко
Театральная звезда Амбарцум Кабанян впервые озвучил кинокартину – трогательную французскую комедию «Праздничный переполох» (от создателей хитового «1+1»). Перед выходом фильма в прокат актер рассказал нам о своем отношении к Петербургу и музыке, которая у него ассоциируется с городом.
Несмотря на то, что это было очень давно, я прекрасно помню свой первый приезд в Петербург. Он стал моим дебютным большим городом: я был поражен и сражен и количеством невероятной красоты вокруг, и диким, пронизывающим холодом (я родом из Сочи и к такому был не готов). Сейчас, привыкнув в Москве, где живу сейчас, к погодным условиям, меня это уже не смущает. Остальное же в восприятие не изменилось. Могу точно сказать: я люблю этот город и насыщаюсь им каждый раз, когда приезжаю. Даже в этом году на свой день рождения отдал предпочтение именно ему, хотя и был здесь несчетное количество раз. Вроде бы я играю в театре почти каждый день, но чувствую, что по-настоящему «окультуриваюсь» в Петербурге.
Если говорить о любимых локациях, не могу выделить какое-то одно, определенное место: весь город есть любовь. Весь. Однако каждый раз неизменно посещаю Эрмитаж, Юсуповский дворец и смотрю, как разводят мосты. Возможно, кому-то это покажется избитым, но для меня это классика и давнишняя традиция. Признаюсь: моя особая слабость – дворцы, где можно впитать в себя дух той ушедшей эпохи. Это сродни волшебству.
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Амбарцум в фильме "Метаморфозис"
Мою любовь к городу передает также тот факт, что меня не смущают толпы туристов на Невском. Мне кажется, я ничего этого не замечаю, настолько заворожен всем вокруг. Хочу сознаться: у меня есть мечта, которую я давно лелею – погулять по крышам, посмотреть хотя бы на одну из знаменитых парадных и увидеть небо в геометрии дворов-колодцев.
Я никогда не ощущал в петербуржцах того, что обычно о них говорят – об их холодности и медлительности. Единственное, местные зрители показались мне более чутким и требовательным. И это прекрасно. Когда так много ждут и неистово хотят, стремишься дать больше. Несмотря на то, что это огромная ответственность, чувство удовлетворения, когда понимаешь, что все случилось, неизмеримо.
Что касается музыки, в Петербурге мне всегда хочется послушать что-то лиричное. Также очень тянет на классику. Это не показатель меланхолии, а чувства свободы и умиротворенности, которые ощущаю здесь.
10 песен в настроении Петербурга:
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