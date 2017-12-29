10 песен в настроении Петербурга по версии Амбарцума Кабаняна, звезды Мастерской Фоменко

Несмотря на то, что это было очень давно, я прекрасно помню свой первый приезд в Петербург. Он стал моим дебютным большим городом: я был поражен и сражен и количеством невероятной красоты вокруг, и диким, пронизывающим холодом (я родом из Сочи и к такому был не готов). Сейчас, привыкнув в Москве, где живу сейчас, к погодным условиям, меня это уже не смущает. Остальное же в восприятие не изменилось. Могу точно сказать: я люблю этот город и насыщаюсь им каждый раз, когда приезжаю. Даже в этом году на свой день рождения отдал предпочтение именно ему, хотя и был здесь несчетное количество раз. Вроде бы я играю в театре почти каждый день, но чувствую, что по-настоящему «окультуриваюсь» в Петербурге.

Если говорить о любимых локациях, не могу выделить какое-то одно, определенное место: весь город есть любовь. Весь. Однако каждый раз неизменно посещаю Эрмитаж, Юсуповский дворец и смотрю, как разводят мосты. Возможно, кому-то это покажется избитым, но для меня это классика и давнишняя традиция. Признаюсь: моя особая слабость – дворцы, где можно впитать в себя дух той ушедшей эпохи. Это сродни волшебству.