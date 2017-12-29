Видео. Классические музыканты комментируют главные хиты 2017: от Лободы до «Грибов»

10. «Розовое вино» Feduk & Элджей

Владимир Раннев: Что я вижу здесь? Абсолютно копипастную продукцию. Люди собираются и репродуцируют формат, в котором все – от интонации, жестов и поведения до сюжетной линии и картинки – клонировано с нормальных, средних МТВшных образцов. Понятно, что это такой интернациональный поп. Но когда ты смотришь это у нас, это выглядит странно. Знаете, бывает вишенка на торте, а можно вишенку сверху на эскалоп положить. Когда слушаешь все это на русском языке, понимаешь, что они пытаются воспроизводить стиль и манеру уличной жизни, которых здесь нет. Все такое прогрессивное, ухоженное. Нет какой-то гопоты, ментов, алкашей – которые есть у Шнура, например. Здесь мы видим выхолощенную нездешнюю реальность. Знаете, это как соцреалистическая эстетика, которая демонстрировала не то, как живет деревня, а то, как она могла бы жить в идеальном, выдуманном, фальшивом мире. Так и здесь: приблизительно такой же, прогрессивный, легкий, комфортный мир, которого, конечно же, вокруг нет. А представить, что они поют где-нибудь в Амстердаме, Сан-Франциско, Мельбурне – невозможно. Они позиционируют себя как простые ребята из Купчино, только в настоящем Купчино все иначе.

Алексей Ньяга: Здесь есть такая фишечка. Я не слушаю такую музыку и совершенно в ней не разбираюсь, но мне отчасти даже понравилось, что это пение на понятном тебе языке – совершенно непонятно. О смысле мы, конечно, не говорим. Его нет, да и не должно быть, но это усилено тем, что это произносится нарочито невнятно.

В.Р: Невнятность и жесты – это все из каких-то хип-хоповских стандартов заокеанского разлива.

А.Н: Мне кажется, что для какой-нибудь задурманенной вечеринки это вполне. Тут схвачено определенное настроение.

В.Р: Что это, что поставить какой-нибудь аутентичный, десятилетней выдержки афроамериканский хип-хоп – я не думаю, что кто-то будет думать: «Что это вы поставили?». Я думаю, это будет течь как одно.

Дмитрий Соллертинский: Вы знаете, в чем дело – для меня это диковинка. У нас тут отличные рецензенты и эксперты – они прекрасно разбираются, а мне нужно годик такое послушать.