Иван Дорн в роли пьяного Деда Мороза в новом клипе «Мастерской огонек»

Иван Дорн выпустил новый новогодний клип «Мастерской огонек». Сюжет видео пародирует традиционные новогодние «голубые огоньки», которые показывают в праздничную ночь на российском и украинском телевидении.

По сюжету клипа певец выступает на сцене в костюме Деда Мороза в нетрезвом состоянии, вместе с ним также поют подписанты его лейбла «Мастерская»: дуэт YUKO, Constantine и группа «O».

Ранее украинский музыкант нашел и показал первую версию клипа «Стыцамэн», исходные материалы которого были утеряны шесть лет назад.