Премьера: клип Тоси Чайкиной и Жени Мильковского «Балкон»

Тося Чайкина: Когда я приезжала в Москву на несколько дней, у меня была мысль познакомиться с Женей и сделать с ним песню. Встреча откладывалась, мы ждали момента, когда он сможет забрать аудиокарту из ремонта. Прошло пару дней. Карта не чинилась, разговаривать о музыке не хотелось, хотелось создавать, а я уже собиралась на следующий день уезжать в Петербург. В итоге мы встретились с ним, поставили друг другу послушать свои новые песни, которые еще не вышли на свет, и пошли курить на балкон. Женя достал iPhone, открыл приложение Garage band, и сразу же сделал квадрат из баса, бита, и синта. А я на лету придумала первый куплет, а потом он свой. Без аудиокарты мы сделали такую вот осеннюю песню, а через пару месяцев я снова приехала в Москву на несколько дней выступить на концерте нашего общего друга Жени Сои, где мы с Мильковским сыграли «Балкон» впервые на публике. Через несколько дней мы собрались и сняли клип. Видео делали Миша Пунга и Владислава Авонави. Почти все снято на iPhone».