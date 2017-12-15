«ВКонтакте» проведет 25 декабря музыкальную премию VK Music Awards

25 декабря в 20:00 соцсеть «ВКонтакте» проведёт первую музыкальную премию VK Music Awards. Как сообщила пресс-служба компании «Собака.ru», впервые в истории вручение премии станет доступно для всех пользователей социальной сети в жанре screen-reality — она будет транслироваться в вертикальном формате.

Героями премии станут исполнители самых прослушиваемых треков года в VK за 2017 год со всего мира. Российские и зарубежные музыканты получат специальную отметку «Победитель VK Music Awards» на странице«ВКонтакте». Ведущим премии станет резидент Comedy Club Павел Воля, а продюссером премии выступит режиссер Тимур Бекмамбетов.

Напомним, американский журнал Bollboard подвел музыкальные итоги и назвал лучшие песни 2017 года.