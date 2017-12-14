Дмитрий Караневский: «Мы с Петербургом хорошие друзья, но домом он никогда не будет»

Мне двадцать пять лет, я родился после распада СССР, но правда люблю советскую эстраду и получаю удовольствие, когда исполняю ее песни. Это тоска не по «прекрасной эпохе», в которой никогда не жил, а, скорее, по искренности и романтике. Советская музыка по-своему вечна, как джаз или классика, а на концерты «Пролетарского танго» приходят как мои ровесники, так и старшее поколение. Свои песни мы с группой тоже пишем, у нас как раз выходит альбом, но от «Ленинградских мостов», «Почему, отчего» и других хитов никогда не отойдем — будем петь везде, где сможем.

Я окончил курс Юрия Бутусова и Анны Алексахиной в Театральной академии, так что вполне вписываюсь в тенденцию «поющих актеров»: от Высоцкого и Миронова до Райана Гослинга и Энтони Хопкинса (у которого есть, кстати, и свои сочинения). Увлечение музыкой не отставило для меня актерство на второй план. Я по ней скучаю, но без театра и кино тоже не могу. Наверное, если у тебя не самый плохой голос, надо использовать возможность петь и радовать людей.