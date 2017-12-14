Дмитрий Караневский: «Мы с Петербургом хорошие друзья, но домом он никогда не будет»
Фронтмен «Пролетарского танго» так искренне исполняет советские хиты про ленинградские мосты и московские окна, что (отчего, не знают сами) его глазам поверили миллионы зрителей шоу «Голос». Перед большим новогодним концертом Дмитрий Караневский рассказал нам, где любит гулять в Петербурге и как решился сюда переехать.
Мне двадцать пять лет, я родился после распада СССР, но правда люблю советскую эстраду и получаю удовольствие, когда исполняю ее песни. Это тоска не по «прекрасной эпохе», в которой никогда не жил, а, скорее, по искренности и романтике. Советская музыка по-своему вечна, как джаз или классика, а на концерты «Пролетарского танго» приходят как мои ровесники, так и старшее поколение. Свои песни мы с группой тоже пишем, у нас как раз выходит альбом, но от «Ленинградских мостов», «Почему, отчего» и других хитов никогда не отойдем — будем петь везде, где сможем.
Я окончил курс Юрия Бутусова и Анны Алексахиной в Театральной академии, так что вполне вписываюсь в тенденцию «поющих актеров»: от Высоцкого и Миронова до Райана Гослинга и Энтони Хопкинса (у которого есть, кстати, и свои сочинения). Увлечение музыкой не отставило для меня актерство на второй план. Я по ней скучаю, но без театра и кино тоже не могу. Наверное, если у тебя не самый плохой голос, надо использовать возможность петь и радовать людей.
Я родился в Великих Луках — не очень далеко от Петербурга, и первый раз побывал здесь еще совсем маленьким: отец взял меня с собой в командировку. Тогда я ничего толком не запомнил — кажется, увидел «Аврору» и Петропавловскую крепость. В сознательном возрасте я приехал лет в семнадцать, но тоже не посмотрел город: была очень холодная зима, и я с друзьями целыми днями тусил на Думской. Кажется, даже до Дворцовой площади не дошел. Отчасти влюбился в Петербург я немного позже, когда поступал в Театральную академию и много по нему гулял. Он мне нравится, мы с ним хорошие друзья, отличные партнеры, но домом он все-таки никогда не будет, а вот городом, куда мне хочется возвращаться, да.
Любимые места для бега и прогулок у меня, как ни странно, в районе Суворовского проспекта, улицы Красного Текстильщика и Смольного. Наверное, потому что там пустовато и живу я не так далеко — на 9-й Советской. Из более туристических локаций нравится Английская набережная: у воды всегда хорошо, хотя и ветрено.
У меня нет двух полярных граней: Москва — Петербург. В столицу я довольно часто приезжаю, и добраться до нее сейчас примерно так же просто, как и прогуляться пешком от центра до Купчино. Что точно легче у нас — это коммуницировать. Люди готовы попробовать что-то сделать ради самой идеи, а в Москве сперва ожидают вложений.
Из кафе я часто бываю в «Гастролере», Marketplace (чтобы собрать индивидуальный салат) и «Буше», где замечательные омлеты. Вообще, в ресторанах мне чаще нравятся какие-то отдельные блюда, и я прихожу ради них. Аналогично, кстати, и с театром — у меня нет любимого, но есть постановки-фавориты. В Ленсовета это «Макбет. Кино», а также «Странники» и «Хармс» (в которых я, кстати, играю). Кроме того, мне близки многие спектакли в Александринке и «Мастерской» Григория Козлова.
Из сериалов, что я посмотрел в последнее время, меня очень зацепил «Винил», сделанный под руководством Мика Джаггера и Мартина Скорсезе. Это очень вдохновляющая история для начинающих музыкантов. Жаль, что второго сезона не будет. Из фильмов этого года до меня по-настоящему достучался «Ла-Ла Ленд» — не только из-за песен, но и того, как завораживающе выглядят вместе на экране Эмма Стоун и Райан Гослинг.
Концерт ВИА «Пролетарское танго» 17 декабря в «А2»
Фото: архивы пресс-служб
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