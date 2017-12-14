Певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России

Британский певец Робби Уильямс заявил, что отменил часть концертов в сентябре, в том числе в России, из-за патологии в мозгу. Об этом артист рассказал в интервью The Sun. Музыкант поделился, что почувствовал себя нехорошо во время выступления в Цюрихе 2 сентября.

«Левая рука онемела, и я не мог перестать пускать слюни. У меня болела голова, были проблемы с дыханием. Я не мог нормально вдохнуть», — описал Уильямс свое состояние. После этого певец отправился в Лондон, где сдал анализы. Как поделился Робби Уильямс, врачи обнаружили в его мозгу «нечто, похожее на кровь» и отправили его в отделение интенсивной терапии. Он неделю пролежал в больнице, а потом 2 месяца восстанавливался дома в Лос-Анджелесе.

В сентябре британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи из-за болезни. Впоследствии ТАСС сообщило, что концертное агентство Talent Concert International (TCI), готовившее выступление британского певца Робби Уильямса в России, договаривается с менеджментом артиста о переносе концертов. Британский музыкант дал эксклюзивное интервью «Собака.ru», в котором рассказал о новом альбоме и предстоящем туре.

По материалам «ДП»