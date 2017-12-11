Премьера: группа «ДЕТОКС» выпустила второй клип «На Рубинштейна» (в нем вы точно узнаете себя!)

Музыкальный коллектив «ДЕТОКС» презентуют на сайте журнала «Собака.ru» сиквел своего дебюта «Неделя детокса» – клип на песню «На Рубинштейна».

По мнению группы, семидневка ЗОЖ неизбежно должна закончиться на улице Рубинштейна, где все «проводят вечер безыдейно» и «кричат бармену “Налей-на”».

По сюжету клипа (снятого «ручной» камерой) герои гуляют по знаменитой барной улице Петербурга, заходя во все питейные заведения подряд.