Знакомьтесь, NAT – рэп-сенсация выступит на премии «Best Dressed-2017» 

Если вы еще не слышали о NAT, срочно исправляйтесь: мы собрали пять фактов об исполнительнице, которую уже называют главной сенсацией нашего хип-хопа.

1

Анастасия Пискунова (ака NAT) дебютировала в июне этого года с треком «Курточка твоя» – дерзким и хайповым женским ответом киевской группе «Грибы». 

2

Петербургский рэпер ST так проникся броским панчем NAT о том, что та самая курточка не подошла, что пригласил девушку записываться на своем лейбле.

3

Вторая видеоработа NAT «Душа моя» в день выпуска попала на первое место топа YouTube в рубрике «в тренде». Ходят слухи, что права на песню уже купили – и скоро лиричный трек будет звучать в одной из кинокартин. 

4

Дебютный EP «Без связи 9852153777» девушка записывала в США – участие в создании пластинки также приняла актриса Таисия Вилкова. Ее голос звучит в треке «Девять». 

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Альбом «Без связи 9852153777» сразу оказался на втором месте в новых релизах на iTunes и в категории «Новые лица» во Вконтакте Music. Говорят, номер телефона, указанный на обложке, настоящий. 
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Автор: sobaka
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