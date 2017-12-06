Стали известны самые популярные треки у петербуржцев в 2017 году
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные треки и альбомы 2017 года в России и Петербурге. Так, выяснилось, что самым популярным исполнителем в Петербурге стал Эд Ширан. Жители города оценили его композицию Shape of You.
На втором месте американская группа Imagine Dragons и песня Believer. Третьим в списке стал российский исполнитель Burito и его песня «По волнам».
В рейтинг также попали трек «Тает лед» группы «Грибы» и песня «Despacito», клип на которую в этом году стал самым просматриваемым видео в истории YouTube.
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