Стали известны самые популярные треки у петербуржцев в 2017 году

На втором месте американская группа Imagine Dragons и песня Believer. Третьим в списке стал российский исполнитель Burito и его песня «По волнам».

В рейтинг также попали трек «Тает лед» группы «Грибы» и песня «Despacito», клип на которую в этом году стал самым просматриваемым видео в истории YouTube.