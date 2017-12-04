В Петербург на фестиваль Stereoleto приедут Franz Ferdinand

Независимый международный музыкальный фестиваль Stereoleto объявил первого хедлайнера и новое место проведения: фестиваль пройдет 10 – 11 июня в центре дизайна Artplay на фестивале выступит британская рок-группа Franz Ferdinand. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия.

«Фестиваль Stereoleto никогда не боялся экспериментировать. С площадками, стилями, сценами. Мы не боимся изменений. Мы 10 лет проводили фестиваль Stereoleto в ЦПКиО, нам нравится это место, этот парк: мы первые, кто организовал и провел фестиваль именно там. Но в этом году мы решили сделать перезагрузку и попробовать что-то новое, и верим в то, что это подарит фестивалю новый виток в развитии, а также приятно удивит его гостей. Мечты сбываются, это происходит на Stereoleto», - рассказал генеральный продюсер Илья Бортнюк.

В феврале Franz Ferdinand выпустит новый альбом Always Ascending, который, как считают музыканты, полностью изменит прежние представления о них.