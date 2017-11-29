Манижа и Елена Шейдлина запустили арт-проект к синглу «Изумруд»
Певица Манижа запустила арт-проект, в рамках которого пользователи могут стать соавторами музыкального фильма Manizha на сингл «Изумруд». В проекте также приняла участие модель и фотохудожница Елена Шейдлина.
Как рассказали представители певицы «Собака.ru», арт-проект посвящён пути в самом глобальном смысле слова – в нём с помощью нового прочтения символизма произведений искусства затронуты темы поиска себя, преодоления своих страхов ради обретения возможностей, внутренних сил и первозданной искренности. Например, один из эпизодов создает параллель с картиной Фриды Кало «Две Фриды», призывая зрителя найти и принять все грани своей личности.
«За месяц беспрерывной работы этот проект для меня превратился в новое начало. Стал шагом к более дерзкой, смелой версии меня, которая долго мечтала поработать над такой большой и очень художественной картиной. Изумруд по своей природе считается одним из самых хрупких камней, в нем много трещин и прожилок, и каждый камень по-настоящему уникален. Как и каждый человек, который может перестать быть ведомым страхами, заглянуть внутрь себя и жить на полную», – рассказала Манижа «Собака.ru». К арт-проекту также присоединились Instagram-модели Диана Коркунова и Марк Нондов.
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