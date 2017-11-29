Манижа и Елена Шейдлина запустили арт-проект к синглу «Изумруд»

Певица Манижа запустила арт-проект, в рамках которого пользователи могут стать соавторами музыкального фильма Manizha на сингл «Изумруд». В проекте также приняла участие модель и фотохудожница Елена Шейдлина.

Как рассказали представители певицы «Собака.ru», арт-проект посвящён пути в самом глобальном смысле слова – в нём с помощью нового прочтения символизма произведений искусства затронуты темы поиска себя, преодоления своих страхов ради обретения возможностей, внутренних сил и первозданной искренности. Например, один из эпизодов создает параллель с картиной Фриды Кало «Две Фриды», призывая зрителя найти и принять все грани своей личности.