Бьорк выпустила новый альбом «Utopia»

Ранее Бьорк выпустила новое видео на песню Blissing Me. Она также опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны одного из режиссеров из Дании. По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке.