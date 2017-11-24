Бьорк выпустила новый альбом «Utopia»
Исландская певица Бьорк выпустила девятый студийный альбом «Utopia», спродюсированный испанским авангардистом Arca.
Всего в него вошли 14 треков. По словам певицы, это ее «тиндер-альбом», который она посвятила влюбленности и романтическим отношениям. «Представляйте себя в будущем и будьте в нем. Ваше прошлое — это петля, забудьте о нем», — поет певица в песне «Future Forever».
Ранее Бьорк выпустила новое видео на песню Blissing Me. Она также опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны одного из режиссеров из Дании. По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке.
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