Кончита Вурст: «Если у кого-то при виде меня идет кровь из глаз, то прошу прощения»
Победительница «Евровидения» 2014 года, австрийская певица Кончита Вурст впервые приехала в Петербург, чтобы представить на закрытии ЛГБТ фестиваля «Бок о бок» фильм «Кот» Хэндла Клауса. Мы поговорили с дрэг-артистом Томасом Нойвиртом, который выступает в образе Кончиты, о ненависти, вере в себя и политической составляющей конкурса «Евровидение».
Как вам Петербург? Чувствуется европейская атмосфера?
Мне очень нравится Петербург. Даже несмотря на то, что я уже привык к европейской архитектуре в Вене и других городах, знаете, у меня все равно отвисла челюсть, когда я увидел ваш город. Он прекрасен! А эти дворцы! О боже, кажется теперь я хочу прикупить себе один (Смеется).
Собираетесь в оперу или наш знаменитый на весь мир Мариинский театр?
Я бы очень хотела, вообще я обожаю классическую музыку. Список мест, обязательных к посещению в Петербурге, просто огромный! В этот раз у меня есть роскошь побыть в городе больше обычного, но как правило все происходит так: я могу, например, приехать в Рим, восторгаться его красотами, а на следующий день уже забыть как он выглядит.
Когда вы впервые задумались о том, чтобы выступать в женском обличии?
Мне всегда нравилось наряжаться в женскую одежду — даже когда я был маленьким, я мог прийти в детским сад в маминой юбке и устроить там настоящее шоу! А выступать как дрэг-артист на постоянной основе я начал примерно с 2011 года. Тогда я был ведущим бурлеск-шоу и принял решение выйти на сцену в женском платье и с бородой. Мне просто нравится обыгрывать свою женскую сторону. С самого детства меня вдохновляли такие дивы, как Ширли Бэсси, Тина Тернер и Уитни Хьюстон. Я всегда хотел быть похожим на них.
Вне сцены родные и друзья называют вас Кончитой?
Нет, Томом. Но если у меня какие-то проблемы с ними, то Томасом (Смеется).
А после победы на «Евровидения» вы думали о том, чтобы кардинально сменить имидж? Скажем, сбрить бороду?
Никогда! Я на самом деле очень ленивый и вдобавок уже не могу представить свое лицо без бороды - мне кажется, я похож на 12-летнего мальчика. Я не думал о том, чтобы кардинально сменить имидж, но в целом очень люблю менять луки и увлекаюсь модой. Кончита Вурст — это длинноволосая брюнетка с бородой, и точка. Это образ, который узнают по всему миру.
Кто является вашей фэшн-иконой?
Я обожаю Викторию Бэкхем. Во-первых, ну знаете, она такая мировая поп-звезда и в то же время типичная домохозяйка из Сохо (престижный район Лондона, — Прим. ред.). Я считаю ее самой влиятельной в мире женщиной. Она — достойный пример для каждой девушки и транслирует миру очень важную вещь: если ты будешь усердно работать над собой, то достигнешь всего!
А кумиром в мире музыки? С кем бы вы хотели поработать?
У меня есть мечта — спеть на одной сцене с Селин Дион. Но этого никогда не будет. Вы же понимаете, она невероятная певица! Я не настолько хорош, чтобы спеть с ней дуэтом. Еще Шер, конечно же Шер! Но я даже не знаю, что бы предпочел больше — спеться с ней, или спиться (Смеется). Просто я слышал, что она, несмотря на свой почтенный возраст, очень любит вечеринки и всегда готова показать класс молодым.
Ваш эпатажный образ — это какой-то месседж обществу? Вы пытаетесь рассказать какую-то историю своими песнями?
Когда я только начинал свою музыкальную карьеру, мне просто хотелось развлечь публику эксцентричным видом и песнями, но через какое-то время мое творчество постепенно превратилось в некое политическое заявление. Я думал над тем, что я могу сообщить миру с помощью музыки и понял вот что: все в этой жизни происходит неслучайно, и даже если на каком-то этапе вы находитесь в отчаянии и не знаете, что делать, то со временем все встанет на свои места и все будет так, как должно быть.
Однажды, выйдя на сцену в образе Кончиты, я понял, что мой имидж — нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. В первую очередь, я хочу заявить, что любой может добиться всего, что пожелает вне зависимости от внешности, вероисповедания, ориентации и цвета кожи. Ты просто должен быть талантливым и должен много работать. Во-вторых, ты всегда должен уважать тех, кто рядом и не ранить их чувства. Я, насколько мне кажется, никого не оскорбляю своим видом, но если у кого-то идет кровь из глаз при виде меня, то прошу прощения, у меня такой цели не было.
Найдите то, что делает вас счастливее и не оглядывайтесь на мнение общественности. И не надо прятаться!
Ваша победа на «Евровидении» вызвала бурю негодования и осуждения в консервативно настроенной прослойке общества. Какие советы вы можете дать тем, кто регулярно сталкивается с недопониманием и ненавистью?
Это очень тяжело — постоянно ощущать на себе давление социума. Лично я больше не сталкиваюсь с ненавистью. У меня в соцсетях большая часть комментариев состоит из теплых пожеланий от поклонников. Но если кто-то действительно находится в подобной ситуации, то это просто ужасно. Такая жизнь сильно выматывает.
Легко сказать «ты не одинок», когда это не так. Но мне кажется, сейчас влияние соцсетей велико, и они могут помочь людям по всему миру найти контакт друг с другом. Я могу дать совет исходя из своего личного опыта: когда я был подростком и впервые понял значение слова «гей», прошло время, прежде чем я окончательно разобрался в себе и понял, что проблема кроется не во мне, а в людях. Тем, кто хочет тебя как-то унизить или ранить, будет это сделать гораздо сложнее, если ты знаешь себе цену, чувствуешь уверенность и гордость за то, что ты делаешь. Это понимание может сделать вас сильнее.
Какой бы вы выбрали девиз для тех, кто хочет дать отпор ненавистникам и восстать, словно феникс?
Верь в себя! Верь в то, что ты достоин лучшего будучи таким, какой ты есть.
Вы согласны с тем, что «Евровидение» скорее политический, нежели песенный конкурс?
Я бы не сказал, что он менее или более политический. Искусство всегда имело и будет иметь политическую подоплеку, а «Евровидение» — это конкурс, связанный с искусством и площадка для самовыражения артистов. Песни всегда отражали общественно-политические настроения.
Какие у вас ожидания от завтрашнего визита на фестиваль «Бок о бок»?
Я очень счастлив быть его частью и очень рад, что меня пригласили сюда. Это фестиваль очень храбрых людей и минимум того, что я могу сделать для своих фанатов в России — это приехать в Петербург и поддержать их.
Мне кажется, со стороны организаторов было очень разумным сделать именно кинофестиваль, ведь фильмы — очень эффективный способ донести до людей какую-то идею, просветить их. Знаете, ведь большинство из нас очень ленивы, да что там, я сама предпочту чтению книги поход в кино. Визуальное искусство очень хорошо запоминается, это настоящий источник искренних эмоций.
Кончита Вурст представит 25 ноября на закрытии фестиваля «Бок о бок» фильм «Кот» австрийского режиссера Хэндла Клауса.
Текст и перевод: Ася Алисултанова
Фото: Женя Анисимова
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