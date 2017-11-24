Кончита Вурст: «Если у кого-то при виде меня идет кровь из глаз, то прошу прощения»

Как вам Петербург? Чувствуется европейская атмосфера?

Мне очень нравится Петербург. Даже несмотря на то, что я уже привык к европейской архитектуре в Вене и других городах, знаете, у меня все равно отвисла челюсть, когда я увидел ваш город. Он прекрасен! А эти дворцы! О боже, кажется теперь я хочу прикупить себе один (Смеется).

Собираетесь в оперу или наш знаменитый на весь мир Мариинский театр?

Я бы очень хотела, вообще я обожаю классическую музыку. Список мест, обязательных к посещению в Петербурге, просто огромный! В этот раз у меня есть роскошь побыть в городе больше обычного, но как правило все происходит так: я могу, например, приехать в Рим, восторгаться его красотами, а на следующий день уже забыть как он выглядит.

Когда вы впервые задумались о том, чтобы выступать в женском обличии?

Мне всегда нравилось наряжаться в женскую одежду — даже когда я был маленьким, я мог прийти в детским сад в маминой юбке и устроить там настоящее шоу! А выступать как дрэг-артист на постоянной основе я начал примерно с 2011 года. Тогда я был ведущим бурлеск-шоу и принял решение выйти на сцену в женском платье и с бородой. Мне просто нравится обыгрывать свою женскую сторону. С самого детства меня вдохновляли такие дивы, как Ширли Бэсси, Тина Тернер и Уитни Хьюстон. Я всегда хотел быть похожим на них.

Вне сцены родные и друзья называют вас Кончитой?

Нет, Томом. Но если у меня какие-то проблемы с ними, то Томасом (Смеется).