До конца года в Петербурге откроются три новых клуба, сообщает Mixmag. Первый из них — пространство WARPP в здании Шереметевского пассажа на Литейном пр, 53 — начнет работу в техническом режиме уже сегодня, 24 ноября. В первый день там выступит московский диджей DR.SPY.DER, а локальную сцену представит Loveski — программный директор нового клуба. Кроме вечеринок, в пространстве будут проходить выставки, лекции и мастер-классы.

Второе заведение «Клуб» откроется на Боровой улице, 116, в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода. 2 декабря там отыграют владелец парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков, он же Баттехно.

Третий проект начнет работу на исторической индустриальной площадке в районе площади Ленина, все подробности станут известны позднее.