Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Певица Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей 2017 года по версии журнала Forbes. Она заработала 105 миллионов долларов в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. Большую часть дохода составляют продажи нового альбома Lemonade и проведение турне в его поддержку.

Второе место в рейтинге Forbes заняла британская певица Адель, заработавшая 69 миллионов долларов и обогнавшая Тейлор Свифт с доходом в 44 млн долларов.

Следом в рейтинге расположилась Селин Дион: за год канадская исполнительница заработала 42 млн долларов. Большую часть дохода составляют деньги с продажи билетов на концерты одной из крупнейших гостиниц мира «Дворец Цезаря» в Лас-Вегасе.

В топ-10 рейтинга также вошли Долли Партон (37 млн долларов), Рианна (36 млн долларов), Бритни Спирс (34 млн долларов), Кэти Перри (33 млн долларов) и Барбра Стрейзанд (30 млн долларов).