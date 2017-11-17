Певица Луна выпустила новый альбом «Остров свободы»

«Это моя игра с окружающим миром и хрупкой, словно сон, реальностью. Я открою тебе свои секреты и поведу за собой в мир, где царит интрига и тайна, твой внутренний взор познает жестокую сладость, игру добра со злом», – прокомментировала она свой релиз.

Ранее Луна составила нам свой гид по любимым артистам на украинской музыкальной сцене.