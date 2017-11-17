Певица Луна выпустила новый альбом «Остров свободы»
Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, выпустила второй студийный альбом «Остров свободы». В пластинку вошли восемь треков, в числе которых ранее выпущенные «Огонек», «Пули» и «Друг».
«Это моя игра с окружающим миром и хрупкой, словно сон, реальностью. Я открою тебе свои секреты и поведу за собой в мир, где царит интрига и тайна, твой внутренний взор познает жестокую сладость, игру добра со злом», – прокомментировала она свой релиз.
Ранее Луна составила нам свой гид по любимым артистам на украинской музыкальной сцене.
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