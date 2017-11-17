Кончита Вурст приедет в Петербург на фестиваль «Бок о Бок»
Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение» Кончита Вурст впервые приедет в Россию: она посетит международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», который проходит в Петербурге с 16 по 25 ноября 2017 года. Вурст будет на закрытии фестиваля 25 ноября, представит свой любимый фильм «Кот», пообщается с гостями и исполнит несколько песен. Кроме того, Кончита, чей образ воплощает австрийский травести-артист Том Нойвирт, поздравила «Бок о Бок» с днем рождения в своем видеообращении.
Напомним, ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» открылся 16 ноября в десятый раз. В течение десяти дней зрители увидят несколько десятков полнометражных и короткометражных, документальных и игровых фильмов. Здесь можно узнать, что смотреть на юбилейном кинофестивале «Бок о Бок» – мы выбрали 10 фильмов из его программы, которые нельзя пропустить.
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