Кончита Вурст приедет в Петербург на фестиваль «Бок о Бок»

Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение» Кончита Вурст впервые приедет в Россию: она посетит международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», который проходит в Петербурге с 16 по 25 ноября 2017 года. Вурст будет на закрытии фестиваля 25 ноября, представит свой любимый фильм «Кот», пообщается с гостями и исполнит несколько песен. Кроме того, Кончита, чей образ воплощает австрийский травести-артист Том Нойвирт, поздравила «Бок о Бок» с днем рождения в своем видеообращении.