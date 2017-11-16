Иван Дорн нашел и показал первую версию клипа «Стыцамэн»

В сети появился клип Ивана Дорна на композицию «Стыцамэн». Исходные материалы видео были полностью утеряны шесть лет назад и только сейчас у монтажера первой версии клипа, Михаила Коротеева, обнаружилась ссылка с готовым клипом. Об этом «Собака.ru» сообщили представители певца.

«Почему мы решили показать «Стыцамэн (Найденная версия)»? Потому что мы её нашли!», — говорит Иван Дорн.

В 2012 году Иван Дорн в интервью «Собака,ru» рассказал о неудачных съемках клипа и что по этой причине от видео пришлось отказаться. «Тогда еще песню никто не воспринимал, и я знал, что нужно снимать особенное видео или не снимать вообще. Была первая версия, совсем хреновая. Мы были сродни пришельцам, ходили в противогазах и изображали синхронные танцы. Режиссером был Денис Гамзинов, который предложил сделать клип бесплатно, но в итоге он обошелся мне тысячи в три долларов: аренда того, заплатить этому. Я рискнул всем, что у меня тогда было, — и выкинул, потому что получился бред», — сообщил музыкант.