Иван Дорн нашел и показал первую версию клипа «Стыцамэн»
В сети появился клип Ивана Дорна на композицию «Стыцамэн». Исходные материалы видео были полностью утеряны шесть лет назад и только сейчас у монтажера первой версии клипа, Михаила Коротеева, обнаружилась ссылка с готовым клипом. Об этом «Собака.ru» сообщили представители певца.
«Почему мы решили показать «Стыцамэн (Найденная версия)»? Потому что мы её нашли!», — говорит Иван Дорн.
В 2012 году Иван Дорн в интервью «Собака,ru» рассказал о неудачных съемках клипа и что по этой причине от видео пришлось отказаться. «Тогда еще песню никто не воспринимал, и я знал, что нужно снимать особенное видео или не снимать вообще. Была первая версия, совсем хреновая. Мы были сродни пришельцам, ходили в противогазах и изображали синхронные танцы. Режиссером был Денис Гамзинов, который предложил сделать клип бесплатно, но в итоге он обошелся мне тысячи в три долларов: аренда того, заплатить этому. Я рискнул всем, что у меня тогда было, — и выкинул, потому что получился бред», — сообщил музыкант.
«Тогда, когда Иван только начинал свою сольную карьеру, он уже показался мне очень интересным, не похожим на других, поэтому хотелось сделать что-то крутое вместе — я пытался помочь с монтажом. Но процесс затянулся, а потом клип решили не выпускать. И вот, встретившись с Иваном этой осенью, в работе над очередным клипом я вспомнил, что у меня осталась первая версия на одном из старых жестких дисков, случайно обнаруженных при переезде в Нью Йорк. Надеюсь, 6-летний процесс выхода видео не станет традицией для наших новых совместных работ!», — рассказал монтажер видео Михаил Коротеев.
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