Оксимирон и Смоки Мо станут наставниками на Versus Fresh Blood

Основатель «Версуса» Ресторатор (Александр Тимарцев) анонсировал четвертый сезон молодой лиги Versus Fresh Blood.

Новый сезон будет называться «Война стилей» и станет командным. Наставниками участников станут Оксимирон и Смоки Мо, они будут отвечать за командную мотивацию, а также следить за тем, чтобы, как говорит Ресторатор, «рубилово было максимально зрелищным».

Прием заявок на участие в Versus Fresh Blood осуществляется на почту vsbattlefb4@gmail.com. Для подачи заявки нужно снять видео (какое — не уточняется), длительностью до одной минуты. К участию принимаются лица старше 18 лет.