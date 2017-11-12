Spice Girls вернутся в 2018 году с новым альбомом
Британская поп-группа Spice Girls объявила о воссоединении. Как сообщает The Sun, они планируют записать новый альбом, а также принять участие в телепередачах.
Группа, как сообщают достоверный источник, обсуждала воссоединение с лета 2017 года. Однако Виктория Бэкхем была против. Теперь же все участницы Spice Girls договорились и планируют вернуться на сцену.
Напомним, Spice Girls – женская поп-группа, которая была создана в 1996 году. Тогда же они выпустили свой хит «Wannabe». Последнее знаковое воссоединение группы состоялось на закрытии Летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году.
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