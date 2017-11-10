Эминем записал новую песню с Бейонсе «Walk on Water»

Предыдущий студийный альбом Эминема «The Marshall Mathers LP 2» вышел в 2013 году. Ранее музыкант записал агрессивный фристайл против Дональда Трампа и принял участие в записи песни «Revenge» певицы Пинк с альбома «Beautiful Trauma», который вышел в октябре 2017 года.