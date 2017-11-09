Илья Найшуллер снял новый клип для «Ленинграда» «Вояж» с Александром Палем

По сюжету герой Паля грабит банк и прожигает деньги на дорогие рестораны, красивых девушек, автомобили, наркотики и развлечения.

Ранее Илья Найшуллер снял для коллектива клип на песню «Кольщик», в котором реверсное видео рассказывает о происшествии в цирке.