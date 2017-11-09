Илья Найшуллер снял новый клип для «Ленинграда» «Вояж» с Александром Палем

Режиссёр «Хардкора» Илья Найшуллер снова снял клип для «Ленинграда» — новая работа называется «Вояж», в ней много Александра Паля и рэп-куплет от ST.

 

 

По сюжету герой Паля грабит банк и прожигает деньги на дорогие рестораны, красивых девушек, автомобили, наркотики и развлечения. 

Ранее Илья Найшуллер снял для коллектива клип на песню «Кольщик», в котором реверсное видео рассказывает о происшествии в цирке.


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