Лидер System of A Down Серж Танкян и солистка IOWA в клипе к фильму «Легенда о Коловрате»

Вышел совместный клип солиста рок-группы System of A Down Сержа Танкяна и солистки группы IOWA Кати Иванчиковой на песню «Прекрасный день, чтобы умереть» (A fine morning to die), ставшей заглавной музыкальной темой к российской картине «Легенда о Коловрате».

Песня была написано специально к фильму Сержем Танкяном. Музыкант также выступил автрором всей музыки.