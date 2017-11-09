Лидер System of A Down Серж Танкян и солистка IOWA в клипе к фильму «Легенда о Коловрате»
Вышел совместный клип солиста рок-группы System of A Down Сержа Танкяна и солистки группы IOWA Кати Иванчиковой на песню «Прекрасный день, чтобы умереть» (A fine morning to die), ставшей заглавной музыкальной темой к российской картине «Легенда о Коловрате».
Песня была написано специально к фильму Сержем Танкяном. Музыкант также выступил автрором всей музыки.
В клипе студийное видео музыкантов соединяется с кадрами фильма, рассказывая историю, в которой Серж поет от лица мужчины, идущего на войну, а Катя исполняет партию женщины, которая ждет и молится, чтобы ее любимый смог пройти все испытания и вернуться к ней.
«Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы – в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к фильму «Легенда о Коловрате». И мне было крайне интересно и приятно посотрудничать с Катей, она очень одаренный музыкант», – рассказал лидер System of A Down.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.