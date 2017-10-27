Скрипач Дэниэл Хоуп: «Дети не должны бояться классики»

Дэниэл, мой первый вопрос ‒ про то, что меня самого очень волнует. Как привлечь интерес новых, молодых слушателей к классической музыке? Мне кажется, ты в этом преуспел.

Знаешь, Слава, мне и вправду кажется очень важным не только хорошо играть, но и быть услышанным. И для этого я людей готовлю – рассказываю им о музыке, иногда прямо на концерте. Или вот я написал книгу, которая называется «Когда можно аплодировать». Людям страшно придти на концерт – почти как в церковь, они не знают, как себя вести, а им нужно просто объяснить.

Книгу твою я прочитал с большим удовольствием. Как здорово, что ее перевели на русский язык.

О да, я был очень рад этому, тем более что переводчиком моим оказался выдающийся филолог Владимир Седельник, специалист по творчеству Германа Гессе и немецкой литературе. В прошлом году, к сожалению, он умер. Вообще, русская культура меня очень впечатляет, у вас много потрясающих людей. Я сам принадлежу во многом к русской школе – учился у Андриевского, Рашковского, Жислина и Брона.

А еще раньше у Менухина.

Мама работала его личным секретарем. Для меня он стал, можно сказать, скрипичным «дедушкой». Вот, Слава, ты спрашивал, как популяризировать музыку: Менухин это делал прекрасно, потому что сам был очень широких интересов человек. Он, может быть, даже через музыку тоже что-то популяризовал. Например, он обожал почтовые марки, руководил целой ассоциацией филателистов, которые собирали марки на музыкальные темы. Премии присуждал художникам, которые эти марки рисовал. А ещё он распространял йогу. Это тогда было не как сейчас, повсюду. Менухин поехал в Индию, там встретился с Айенгаром, основателем целого направления в буддизме. И привез его в Европу. Это было чуть ли не впервые – это была сенсация.