Скрипач Дэниэл Хоуп: «Дети не должны бояться классики»
В Петербург приедет скрипач-виртуоз Дэниэл Хоуп, чтобы сыграть в Большом зале Филармонии «Времена года» в версии Макса Рихтера – автора музыки к фильмам Ридли Скотта и Мартина Скорсезе. С музыкантом (уже с 10 лет выступавшим на телевидении Великобритании) побеседовал руководитель Международного скрипичного фестиваля Вячеслав Зильберборд.
Дэниэл, мой первый вопрос ‒ про то, что меня самого очень волнует. Как привлечь интерес новых, молодых слушателей к классической музыке? Мне кажется, ты в этом преуспел.
Знаешь, Слава, мне и вправду кажется очень важным не только хорошо играть, но и быть услышанным. И для этого я людей готовлю – рассказываю им о музыке, иногда прямо на концерте. Или вот я написал книгу, которая называется «Когда можно аплодировать». Людям страшно придти на концерт – почти как в церковь, они не знают, как себя вести, а им нужно просто объяснить.
Книгу твою я прочитал с большим удовольствием. Как здорово, что ее перевели на русский язык.
О да, я был очень рад этому, тем более что переводчиком моим оказался выдающийся филолог Владимир Седельник, специалист по творчеству Германа Гессе и немецкой литературе. В прошлом году, к сожалению, он умер. Вообще, русская культура меня очень впечатляет, у вас много потрясающих людей. Я сам принадлежу во многом к русской школе – учился у Андриевского, Рашковского, Жислина и Брона.
А еще раньше у Менухина.
Мама работала его личным секретарем. Для меня он стал, можно сказать, скрипичным «дедушкой». Вот, Слава, ты спрашивал, как популяризировать музыку: Менухин это делал прекрасно, потому что сам был очень широких интересов человек. Он, может быть, даже через музыку тоже что-то популяризовал. Например, он обожал почтовые марки, руководил целой ассоциацией филателистов, которые собирали марки на музыкальные темы. Премии присуждал художникам, которые эти марки рисовал. А ещё он распространял йогу. Это тогда было не как сейчас, повсюду. Менухин поехал в Индию, там встретился с Айенгаром, основателем целого направления в буддизме. И привез его в Европу. Это было чуть ли не впервые – это была сенсация.
Насколько я знаю, ты тоже интересуешься Индией?
Да, я записал диск «Восток встречается с Западом». Там звучат произведения Рави Шанкара. Он заметная фигура не только для индийской, но и для нашей культуры. Дружил не только с Менухиным, но и с музыкантами The Beatles, особенно Харрисоном: учил его играть на ситтаре. Кстати, на том же диске вместе с Шанкаром я исполняю сонату советского композитора Шнитке. Его жена Ирина меня попросила ее сыграть.
Я знаю, что ты не только диски записываешь, но и в фильмах снимаешься.
Да, например, я выступил с фильмом, посвященным великим скрипичным мастерам: от Страдивари до Зигмунтовича. Последний, кстати, живет в Нью-Йорке. Он собрал вокруг себя ученых: физиков и акустиков. Вместе они пытаются вывести формулу прекрасной скрипки, а его инструменты покупали, например, Исаак Стерн или Йо Йо Ма. Он, конечно, не скрипач, а виолончелист, так что Зигмунтович и виолончели делает.
Кстати, про Йо Йо Ма я уидвился, когда увидел его в «Симпсонах».
Да это же здорово! Мне нравится, как он – а это серьезнейший музыкант – открыт ко всему новому. Он и в телешоу, и в сериалах принимает участие, и в программах для детей. У вас в России идет «Улица Сезам»?
Да, ее смотрел мой старший сын.
Вот и там тоже снялся Йо Йо Ма. И я думаю, он очень правильно делает: дети не должны бояться классики.
Концерт Дэниэла Хоупа пройдет 28 ноября в Большом зале Филармонии им. Шостаковича.
В тот же день он проведет открытый мастер-класс для детей на базе музыкальной школы при Консерватории им. Римского-Корсакова.
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