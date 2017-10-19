Премьера: клип Игоря Григорьева «Пингвин»

Игорь Григорьев в комментарии «Собака.ru»: Рената Муха, уроженка Одессы, умершая в 2009 году в Израиле в возрасте 76 лет, всю жизнь писала детские стишки, героями которых были звери, птицы, лужи, шкафы и кровати. Но детским поэтом себя не считала. Говорила так: "Мне легче считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, туфельного, с языка дождей и калош, фруктов и овощей". А на вопрос, кому она все-таки адресует свои стихи, отвечала: "Пишу до востребования". Стихи о пингвине, который отправился на ужин к бабушке, заблудился и вместо Южного полюса попал на Северный, я впервые прочитал лет десять назад. Как и у любых хороших стихов, я обнаружил в "Пингвине" перевертыши и скрытые смыслы. К тому же, они, как и любые хорошие стихи, сразу легли на ухо. Скажу честно, это одна из редких песен, исполняя которую, я не подглядываю в шпаргалку с текстами. В общем, к этой песне я подступался много лет, а сочинилась она за одну репетицию. Музыканты начали джемовать, а я принялся поверх читать стишок. Все сложилось за полчаса. До этого также скоропалительно была написана только одна песня – "Танго", когда я открыл для себя Введенского. Вышедшая в 2011 году композиция, как мне показалось, заново открыла его публике. По крайней мере, вслед за "Танго" издали большую книгу его стихов, в Москве прошли салонные вечера, опять заговорили о Серебряном веке, обэриутах и прочее. Я готов признать, что это было простым совпадением. Так вот мне и сейчас хотелось бы, чтобы премьера нашей песенки совпала с интересом к поэзии Ренаты Мухи. Поищите в Интернете. Вы у неё встретите такое: "Скелет пришел к скелету в гости

И целый день играл с ним в кости". Или такое: "По-моему, уже не та я", -

Сосулька прошептала, тая". Прекрасно, правда? О чем "Пингвин"? А о том, как здорово бывает заблудиться, потеряться, исчезнуть с радаров, отпустить контроль, отдаться обстоятельствам. Как сейчас говорят, "выйти из зоны комфорта". Главное, чтобы приключения закончились "не так уж плохо". Партию бабушки пингвина исполнила Люба Успенская. За что я люблю Любу – тема отдельного высказывания. Здесь лишь один штрих. Люба пребывает в статусе королевы русского шансона, и вы как угодно можете относиться к ее творчеству, но сложно не увидеть в ней смелую отчаянную смешную девчонку-хулиганку, открытую ветрам, приключениям, экспериментам и всяческим авантёрам. Этим ее качеством я и воспользовался. Муха, конечно, советует бабушкам "гулять на Крайнем Севере лишь в самом крайнем случае", но это не про Любу. Мне через пару дней – 51. И это пока не про нас. Нам не сидится на месте, у нас чешется в одном месте, мы хотим танцевать во всех местах сразу. Мы будем танцевать. До востребования. Сами понимаете к Кому и по какому повод».