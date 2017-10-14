Поэт Дмитрий Макаров: «У Хемингуэя была печатная машинка, у Льва Толстого – жена, а у меня – айфон»

Скажи, когда ты написал свое первое стихотворение?

В 7 лет, как помню. Кажется, оно было навеяно стихотворением Киплинга «Если». По его мотивам я сочинил очень патетичный текст, где лирический герой всех от каких-то бед спасает и собирает на своей лодке под одним парусом. Такой Ной-Мазай. Принес его на кухню родственникам и был обвинен в плагиате. Кстати, много лет спустя мама читала бабушке мои стихи, а та спросила ее: «Может, это он не сам написал»? А первое осмысленное стихотворение я написал с благословения классного руководителя. Оно было про зиму: «Там заснежены все древа, чудный белый изразец, словно снежной королевы открывается дворец»… Умилительно.

А какая первая книга в детстве произвела на тебя неизгладимое впечатление?

«Мифы Древней Греции». До сих пор иногда возвращаюсь к миру богов и героев. Ведь они как люди: беспутные, ревнивые, пьющие, забывчивые, лживые. Но и созидающие, но и любящие, прекрасные.

Ты записываешь свои стихи от руки?

В айфоне, в заметках. Это идеальный для меня инструмент. Он всегда под рукой и там можно набирать тексты одним пальцем. Возможно, это сказывается на текстах. Знаешь, Пушкину приходилось писать гусиным пером, которое надо было макать в чернила все время, у Тургенева была секретарша, которой он диктовал, у Хемингуэя – печатная машинка. А у Льва Толстого была жена. У меня – айфон.

Ты называешь себя поэтом?

Да. Конечно, в России всегда было неприлично говорить «Я – поэт», потому что считается, что поэтов мало. Быть поэтом – значит иметь особую оптику. Но ведь этой оптикой обладает большое количество людей. Другое дело, что в этом мире, как в мире птиц, которые этот мир воспевают, опевают и отпевают, есть птицы большие и малые, и всякие. И певчие, и каркающие, и хищные. И даже бескрылые. Есть, конечно, Жар-птицы и Фениксы, но их единицы. Но есть птицы, которых много, и они совершенно необходимы, чтобы птичий гомон в саду и в небе не смолкал.

А ты какая птица?

Я думаю, что я птица ископаемая, неведомая.