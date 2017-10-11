Рэпер Гнойный станет членом жюри шоу талантов на СТС

Рэпер Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) станет членом жюри шоу «Успех» на СТС. Зрители уже могли его увидеть в промо-ролике к новому шоу.

Участники передачи «будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров», говорится на сайте СТС. Ведущей программы станет певица Вера Брежнева.

Напомним, рэпер Гнойный стал известен широкой публике после победы над Оксимиронов в баттле, который проешл летом в Петербурге. Видео рэп-поединка стало одним из самых просматриваемых в русскоязычном Youtube. На данный момент его посмотрели почти 25 миллионов человек.