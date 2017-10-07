Группа «ДЕТОКС» выпустила первую песню «Неделя детокса» — и это очень смешно

Автор текста (орфография и пунктуация сохранена — Прим. ред.)

«Как из моих наблюдений за лентой в ФБ получилась реклама песни и музыкальный проект? Если судить по моей ленте в ФБ, то все в какой-то момент просто помешались на ЗОЖ и спорте. В понедельник лента постепенно наполняется полуобнаженными фотографиями из спортивных залов и контейнерами с куриной грудкой и огурцами. Во вторник и среду загораются костры ягод годжи, среди отчетов из RunStatic и накаченных ягодиц. А в четверг, все это усиливается бесконечным потоком рассказов про детокс с клизмой в горах и радужным потоком энергетических батончиков. Зато с пятницы, все эти атрибуты здоровой жизни сменяются потоком фотографий из клубов, ресторанов и баров. Моей реакцией на это явление стал ироничный текст про девушку, которая каждую неделю сидит на детокс-диете и очень хочет поскорей досидеть до пятницы, чтобы снова можно было веселиться. Текст я конечно записал и через пару месяцев, в январе, поехал на Шри-Ланку, где по случайному стечению обстоятельств, познакомился с композитором, мультиинструменталистом и серфером Koyla Serebryakov(Fun2mass). Я поделился с ним текстом, и Коля предложил написать песню. Уже через неделю, у нас был трек с первым вариантом вокала, с записью которого нам помогла Алиса Марлей. В Питере, к нашему проекту присоединилась певица и композитор Тося Чайкина(SunSay, Ассаи) и наша песня обрела завершенную форму. Ну, а потом мы сняли рекламу для песни - простую и ироничную, но на три минуты. В конце октября - релиз на iTunes.».