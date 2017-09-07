Артемий Троицкий об эволюции электронных музыкальных инструментов

Первые электронные

Первый электрических инструмент был создан в начале 1920-х – это был терменвокс Льва Сергеевича Термена. Говорят, что даже сам Ленин высоко оценил этот прибор (но за его выпуск попросил вступить в партию). Терменвокс требует особой подготовки: играть на нем нужно при помощи манипуляции руками. Поднес руку ближе – поменял тональность, чуть дальше – изменил громкость. Инструмент часто использовался в киноиндустрии для создания эффектов и атмосферных звуков.

Но терменвокс все-таки очень ограничен по спектру использования. Другое дело – орган Хаммонда, изобретенный взамен гигантских церковных. Его можно услышать в записях Pink Floyd, King Crimson, группы The Doors, Deep Purple, органиста Винсента Крейна, а также многих представителей прогрессивного рока и джаза.