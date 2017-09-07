|Ликбез знаменитого музыкального критика – все, что вы хотели знать о происхождении терменвокса, авангардных экспериментах Тома Уэйтса и Джона Кейджа, синтезаторах у Донны Саммер и The Beatles, но боялись спросить.
Артемий Троицкий об эволюции электронных музыкальных инструментов
Музыка холостяцких берлог и авангард
В 1950-е во всем мире был популярен музыкальный жанр «Экзотика» (иногда ее называли «тики-мьюзик»), вдохновленный атмосферой Гавайских и полинезийских островов. В композициях использовалась гавайская гитара, рояль, арфа в сочетании с пением птиц и ревом диких животных. Дошло все до того, что для экзотической музыки изобрели отдельный инструмент, напоминающий по форме человеческий череп. А его звучание было похоже на клацание зубов. Сборник Свена Кирстена «The Sound of Tiki» – прекрасный пример экзотики. Но это, конечно, развлекательная музыка: раньше ее называли «музыкой для холостяцкой берлоги», потому что мужчинам под нее было легче соблазнять женщин. Нетрадиционные источники звука использовались и в более авангардных и экспериментальных жанрах. Так, Джон Кейдж подкладывал под струны пианино гвоздики, чтобы оно издавало скрежет. Еще был такой спектакль «Необыкновенный концерт». В нем использовали водно-бочковый инструмент. В особые пафосные моменты музыкант (вполне академического вида) дергал его и спускал воду. А Том Уэйтс использовал в композиции Babbachichuija звуки швейных машин и скрежет дверей.
Первые электронные
Первый электрических инструмент был создан в начале 1920-х – это был терменвокс Льва Сергеевича Термена. Говорят, что даже сам Ленин высоко оценил этот прибор (но за его выпуск попросил вступить в партию). Терменвокс требует особой подготовки: играть на нем нужно при помощи манипуляции руками. Поднес руку ближе – поменял тональность, чуть дальше – изменил громкость. Инструмент часто использовался в киноиндустрии для создания эффектов и атмосферных звуков.
Но терменвокс все-таки очень ограничен по спектру использования. Другое дело – орган Хаммонда, изобретенный взамен гигантских церковных. Его можно услышать в записях Pink Floyd, King Crimson, группы The Doors, Deep Purple, органиста Винсента Крейна, а также многих представителей прогрессивного рока и джаза.
Синтезаторы
В 1950-е появляются синтезаторы. Очевидно, названы они так потому, что преобразуют звук из электричества, пропуская его через всевозможные фильтры. Первым советским синтезатором принято считать инструмент АНС, названный в честь Александра Николаевича Скрябина. На аппарате не играли, а рисовали: на куске закопченного стекла пальцем выводились картинки и каракули, после чего устройство считывало рисунок и преобразовывало его в звук.
Первые синтезаторы были очень громоздкие – размером с комнату. Ситуация изменилась в 1960-ые с появлением Роберта Муга, изобретателя легендарной линейки синтезаторов его имени Moog. Инструменты этой серии были крайне популярны: они более надежны, чем их комнатные аналоги, и их можно было брать с собой на концерты. Moog можно услышать в поздних композициях группы The Beatles, культовой пластинке Вэнди Карлоса «Switched-On Boxed Set» и в не менее легендарном треке «Popcorn» группы Hot Butter, а также у Донны Саммер в хитовой «I feel love».
В это же время в Британии появился EMS VCS-3 Питера Зиновьева (да-да, тоже наш соотечественник!). Led Zeppelin создавали на нем звуковые эффекты наподобие бульканья и скрежетания. В 1969 году мир узнал о ARP Instruments – компании, чьи инструменты подарили нам узнаваемое космическое звучание Daft Punk, Kraftwerk и советской группы «Зодиак». Между прочим, их альбом «Диско-альянс» в то время считался чуть-ли не самой популярной пластинкой на территории Советов: тираж составил два миллиона копий.
Кстати, именно в СССР был изобретен великий «Поливокс» Владимира Кузьмина. Его главной фишкой стала многоголосность (можно зажать одновременно несколько клавиш). Из-за бешеной популярности инструмент контрабандой вывозили из Союза. Сегодня «Поливокс» популярен в танцевальной музыке, но его частенько можно услышать в записях группы Rammstein.
Несмотря на такое развитие электронных аналоговых инструментов, абсолютно все их разработчики стали банкротами. Случилось это тогда, когда на рынок хлынули японские синтезаторы от Casio и Yamaha. Они выиграли своей доступностью и низкой ценой, но не победили: в наши дни аналоговое оборудование ценится на вес золота.
Записал Никита Богданов
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