Робби Уильямс отменил концерты в России

Британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое организует концерты.

«Робби только что отменил все концерты в России из-за болезни», — написал Ратников. В скором времени будет известен порядок возвращения денег за билеты. 

Напомним, концерт Уильямса в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show должен был состояться в Петербурге 7 сентября, а Москве 10 сентября. Британский музыкант дал эксклюзивное интервью «Собака.ru», в котором рассказал о новом альбоме и предстоящем туре.
 
Ранее певец выпустил клип на песню «Party Like A Russian» (Отрывайся как русский). 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Организаторы концерта Робби Уильямса рассказали, как и когда можно сдать билеты

Робби Уильямс: «Люди в России и правда умеют веселиться»

Робби Уильямс выпустил клип на трек «The Heavy Entertainment Show»

В Петербурге билеты в театры и на концерты продают со скидкой до 50%

Робби Уильямс готов представлять Россию на «Евровидении»

Робби Уильямс записал видео для российских фанатов

В Петербурге выступит Робби Уильямс

Татарка выпустила новый клип на трек «Pussy Power»