Робби Уильямс отменил концерты в России

Британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое организует концерты.

«Робби только что отменил все концерты в России из-за болезни», — написал Ратников. В скором времени будет известен порядок возвращения денег за билеты.

Напомним, концерт Уильямса в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show должен был состояться в Петербурге 7 сентября, а Москве 10 сентября. Британский музыкант дал эксклюзивное интервью «Собака.ru», в котором рассказал о новом альбоме и предстоящем туре.



Ранее певец выпустил клип на песню «Party Like A Russian» (Отрывайся как русский).