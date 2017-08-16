Сергей Шнуров вызвал на баттл Владимира Познера

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram заявление о том, что вызывает ведущего «Первого канала» Владимира Познера на баттл.

«Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет — Слово, Версус или Первый Канал, мне ***** [все равно], где это будет. Как пожелает Познер», — написал он.

Очевидно, что музыкант таким образом отреагировал на ажиотаж вокруг недавнего рэп-поединка между Оксимироном и Гнойным, запись которого за три дня набрала в Youtube уже почти 14 миллионов просмотров.