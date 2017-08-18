Гидон Кремер: «Папа никогда не был доволен моей игрой»

С какими настроениями встречаете начало своего восьмого десятилетия?

Накануне своего концерта в Малом зале Филармонии я сидел с закадычными друзьями — с Машей Федотовой (флейтистка оркестра Мариинского театра. — Прим. ред.) и Леней Десятниковым и размышлял о том, сколько людей моего поколения и даже моложе уже ушло, не дожив до этого, как бы поласковей сказать, зрелого возраста. И какой это подарок судьбы, что я еще есть. Я-то не чувствую груза этих почтенных лет, но иногда о них напоминает бессонница или дорожная жизнь, которая с годами обременяет все больше. Но пока еще есть порох в пороховницах, и я иногда еще что-то интенсивно делаю.

То есть до подведения итогов еще далеко?

Книга «Подводя итоги» писателя Сомерсета Моэма, которую я читал в шестнадцать лет, казалась азбукой жизни, а он написал эти мемуары, когда ему было шестьдесят, и прожил после этого еще тридцать. Я не замахиваюсь на три десятилетия, но надеюсь, что мне еще суждено что-то, чего я пока не узнал. Закономерно, что оглядываешься назад, подводя какие-то итоги, которые и не итоги вовсе. Меня занимали и продолжают занимать многие вещи. Вот чего мне не привили, чему я сам не научился достаточно хорошо и с удовольствием взял бы у кого-нибудь мастер-класс, — так это расслабляться и отдыхать. Но я пытаюсь. А привычку к труду во мне воспитал папа, который дал мне в руки скрипку.

Вы благодарны отцу за этот дар?

Папа приучил, что для того, чтобы быть достойным человеком, надо много-много работать. Он меня этим замучил и, думаю, травмировал на всю жизнь. С одной стороны, я ему безумно благодарен за то, что он подарил мне возможность стать тем, кто я есть. С другой — это действительно травма навсегда. Папа никогда не был доволен моей игрой. Быть недовольным — двигатель прогресса, но в то же время — это огромная проблема. Даже сейчас, до сих пор, когда мне что-то удается, я или не совсем в этом уверен, или думаю, что надо еще лучше. Я очень придирчив к себе, более, чем к другим. Отношения с папой частично описаны в моей первой книге «Осколки детства». Было всякое: и примирение, и крики, и угрозы, и полное отчаяние, но все-таки он своего добился. Это нельзя отрицать, и за это ему спасибо.