Оксимирон и Гнойный встретились на рэп-баттле в Петербурге

В Петербурге 6 августа прошли рэп-баттлы резидентов Versus и SlovoSpb. В баре «1703» состоялся самый ожидаемый поединок серии между Оксимироном и Гнойным. Это был первый баттл Оксимирона за последний год. О поединке сообщил паблик «Рифмы и панчи».