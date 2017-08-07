Оксимирон и Гнойный встретились на рэп-баттле в Петербурге

В Петербурге 6 августа прошли рэп-баттлы резидентов Versus и SlovoSpb. В баре «1703» состоялся самый ожидаемый поединок серии между Оксимироном и Гнойным. Это был первый баттл Оксимирона за последний год. О поединке сообщил паблик «Рифмы и панчи».  

Портал The Flow опубликовал скрины из «сториз» в Instagram, среди зрителей был замечен видеоблогер Евгений Баженов (Bad Comedian).

Официально победитель будет объявлен после публикации полного видео поединка, однако паблик MDK уже сообщил, что победил Гнойный со счетом 2:1.

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