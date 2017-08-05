Видео Despacito Луиса Фонси первым набрало 3 млрд просмотров на Youtube
Видео Луиса Фонси на песню Despacito впервые в истории Youtube набрало больше 3 миллиардов просмотров. Клип стал самым просматриваемым в истории видеохостинга всего за полгода — его добавили 12 января.
Предыдущий рекорд принадлежал дуэту Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again, посвященную погибшему в аварии актеру Полу Уокеру. Тем не менее, рэперам потребовалось два года, чтобы установить подобный рекорд. Халифа и Пут тогда опередили первого в истории Youtube «миллиардника» — южнокорейского певца PSY с его роликом на песню Gangnam Style.
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