Илья Лагутенко превратился в космического злодея в новом клипе «Мумий Тролля»

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип на песню «Отв. за Романтику». Съемки организовала петербургская продакшен-компания Little Big Production.

В видео Илья Лагутенко превратился в космического злодея МумийТрона, костюм которого похож на костюм Тора из комиксов Marvel. По сюжету герой Лагутенко стал пиратом после того, как инопланетяне похитили его дочь. В итоге он сталкивается с элитным отрядом космических войск «Командой Э». 

Песня «Отв. за Романтику» войдет в новый альбом группы «СеверозападХВосток», релиз которого запланирован на конец 2017 года.

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