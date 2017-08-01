Илья Лагутенко превратился в космического злодея в новом клипе «Мумий Тролля»

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип на песню «Отв. за Романтику». Съемки организовала петербургская продакшен-компания Little Big Production.

В видео Илья Лагутенко превратился в космического злодея МумийТрона, костюм которого похож на костюм Тора из комиксов Marvel. По сюжету герой Лагутенко стал пиратом после того, как инопланетяне похитили его дочь. В итоге он сталкивается с элитным отрядом космических войск «Командой Э».